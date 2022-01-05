Sport'ta yer alan habere göre yaşadığı sakatlıklar ve beklenilen performansı sergileyememesi nedeniyle Barcelona'nın planları arasında yer almayan Philippe Coutinho, kendisine cazip bir teklif gelmesi halinde Katalan ekibinden ayrılmaya hazır olduğunu belirtti.

İngiltere Premier Lig'e geri dönmek isteyen futbolcunun yüksek maaşı ise olası transferlerin önünde bir engel oluşturuyor. Coutinho ve Barcelona'nın, ilgilenen kulüplere maaş konusunda ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağı aktarılanlar arasında yer alıyor.

İngiltere'den Tottenham ve Arsenal'in ilgilendiği iddia edilen oyuncunun, kiralık olarak takımdan ayrılması en olası seçenek olarak ön plana çıkıyor.

Brezilya ile Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla 16 maçta forma giydi ve takımı adına 2 gol katkısı verdi.



