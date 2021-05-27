Philadelphia, Washington karşısında 2-0 yaptı | Furkan Korkmaz'dan 13 sayı
NBA Play-Off'larında Philadelphia 76ers, milli yıldızlarımızdan Furkan Korkmaz'ın da 13 sayıyla oynadığı maçta sahasında ağırladığı Washington Wizards'ı 120-95 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.
NBA Play-Off’larında Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz’ın 13 sayıyla oynadığı müsabakada Washington Wizards’ı 120-95 yenerek ilk tur serisinde durumu 2-0 yaptı.
NBA’e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’ndaki eşleşmede 76ers, sahasında Wizards’ı mağlup ederken, 16 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz 13 sayı, 1 ribaunt ile takımının galibiyetine katkıda bulundu.
Ayrıca 76ers’ta Joel Embiid ve Ben Simmons 22’şer sayı üretti.
Wizards’ta Bradley Beal müsabakayı 33 sayı ile tamamladı.
Gecenin sonuçları
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 120-95 (2-0)
New York Knicks-Atlanta Hawks: 101-92 (1-1)
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 141-129 (1-1)