Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 127-105 kazandıkları Chicago Bulls maçında 16 sayı kaydetti.
Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Chicago Bulls’a konuk olduğu karşılaşmadan 127-105 galip ayrılırken, karşılaşmada 24 dakika sahada kalan Furkan, 16 sayı, 4 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi.
76ers’ta Dwight Howard 18 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken, Tobias Harris 24, Tony Bradley 14 sayı attı. Bulls’ta Lauri Markkanen 23, Zach LaVine 19 ve Coby White 18 sayıyla oynadı.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 105-102
Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 120-121
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 121-109
Milwaukee Bucks-New York Knicks: 134-101
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 105-135
Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 105-127
Miami Heat-Orlando Magic: 111-103
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 116-108
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 130-104
Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 121-127
Sacramento Kings-Houston Rockets: 125-105