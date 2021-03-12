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Philadelphia, Chicago'yu devirdi! Furkan Korkmaz'dan 16 sayı

Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers deplasmanda Chicago Bulls'u 127-105 mağlup etti. Mill basketbolcu takımına 16 sayılık katkı sağladı.

12 Mart 2021, Cuma 11:09 Son Güncelleme:
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Philadelphia, Chicago'yu devirdi! Furkan Korkmaz'dan 16 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 127-105 kazandıkları Chicago Bulls maçında 16 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Chicago Bulls’a konuk olduğu karşılaşmadan 127-105 galip ayrılırken, karşılaşmada 24 dakika sahada kalan Furkan, 16 sayı, 4 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

76ers’ta Dwight Howard 18 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken, Tobias Harris 24, Tony Bradley 14 sayı attı. Bulls’ta Lauri Markkanen 23, Zach LaVine 19 ve Coby White 18 sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 105-102

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 120-121

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 121-109

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 134-101

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 105-135

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 105-127

Miami Heat-Orlando Magic: 111-103

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 116-108

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 130-104

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 121-127

Sacramento Kings-Houston Rockets: 125-105

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