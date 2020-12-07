Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda altıncı ve son maçında Fransa’nın Paris Saint-Germain takımına konuk olacak. Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig’in 9’ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor. İki takım arasında İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.

PGS - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Parc des Princes Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

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PSG - Başakşehir 11'ler...

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Florenzi, Bakker, Veratti, Paredes, Rafinha, Neymar, Mbappe

Başakşehir: Mert, Rafael, Hasan Ali, Ponck, Mehmet Topal, Berkay, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Gulbrandsen, Crivelli

İki eksik var

Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya’da karşı karşıya gelecek. Turuncu-Lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Okan Buruk ve öğrencileri iddiası kalmasa da ülke puanına katkı yapabilmek adına mücadele verecek. Başakşehir kazanırsa ülke puanına 400, beraber kalırsa 200 puanlık bir kazanç sağlayacak.