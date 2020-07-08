PFDK’den 1.Lig’e maske ve mesafe cezası

PFDK, TFF 1. Lig’den bazı kulüplere koronavirüs salgını önlemlerine uymadığı gerekçesiyle para cezası verdi. Açıklamaya göre, yedek kulübesi ve protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Erzurum, Adana Demir, Ümraniye, Eskişehir, Giresun ve Bursaspor ’a 18’er bin, İstanbul ile Akhisar’a ise 12’şer bin para cezası uygulandı.