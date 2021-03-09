TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na hak mahrumiyeti cezası verdi. TFF’den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle Mustafa Cengiz’e 20 gün, Ahmet Ağaoğlu’na ise 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören Gaziantep’in Belçikalı futbolcusu Kevin Mirallas’a rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı. Fenerbahçe ile yapılan karşılaşmanın ardından kırmızı kart gören Fraport TAV Antalyaspor’un Belçikalı kalecisi Ruud Boffin’in rakip takım mensuplarına yönelik hakareti sebebiyle 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Öte yandan çeşitli gerekçelerle Galatasaray’a 124 bin, MKE Ankaragücü’ne 72 bin ve Fraport TAV Antalyaspor’a ise 10 bin 500 lira para cezası verildiği ifade edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 09.03.2021 tarih ve 56 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu KEVIN ANTONIO J. MIRALLAS Y CASTILLO’nun, 02.03.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 04.03.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu RUUD JORGE BOFFIN’in, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GALATASARAY A.Ş.’nin, 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.’nin, kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/4. Maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ’in, kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 20 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş. idarecisi ABDURRAHİM ALBAYRAK’ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş. idarecisi YUSUF GÜNAY’ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

5- TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU’nun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

6- BODRUMSPOR A.Ş.’nin, 04.03.2021 tarihinde oynanan BODRUMSPOR A.Ş.-VANSPOR FK Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada BODRUMSPOR A.Ş.’nin, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BODRUMSPOR A.Ş. görevlisi HÜSEYİN GÖZÜTOK’un, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- EYÜPSPOR Kulübünün, 04.03.2021 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-EYÜPSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

8- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü masörü UĞUR TURGAY’ın, 04.03.2021 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-TURGUTLUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. antrenörü BARIŞ ŞEREF’in, 04.03.2021 tarihinde Devrek İlçe Stadında oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- MANİSA FK’nın, 04.03.2021 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-ANKARA DEMİRSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MANİSA FK sporcusu OKAN EKEN’in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR Kulübünün, 04.03.2021 tarihinde oynanan HACETTEPE SPOR-ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrasında saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çektirmeleri ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR Kulübü görevlisi YASİN EFENDİLER’in, yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ERGENE VELİMEŞESPOR Kulübünün, 04.03.2021 tarihinde oynanan ÇORUM FK-ERGENE VELİMEŞE SPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, kulüp doktorunun müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübünün, 03.03.2021 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR-BELEDİYE DERİNCE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ÇANKAYA FK sporcusu FURKAN SAFİ’nin, 03.03.2021 tarihinde oynanan ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ-ANTALYA KEMERSPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ANTALYA KEMERSPOR Kulübünün, 03.03.2021 tarihinde oynanan ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ-ANTALYA KEMERSPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 03.03.2021 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü teknik sorumlusu TANSU YAAN’ın, 03.03.2021 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü sporcusu SEMİH MUSTAFA USTA’nın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.’nin, 03.03.2021 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- YOZGATSPOR 1959 FK’nın, 03.03.2021 tarihinde oynanan YOZGATSPOR 1959 FK-İSKENDERUN FK Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- MARDİN FOSFAT SPOR Kulübü hakkında, 03.03.2021 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR-MARDİN FOSFAT SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka isim listesinde 01.01.1996 ve daha sonra doğmuş en az 8 futbolcunun yazılması gerekirken kriterlere uygun 7 futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

21- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.’nin, 03.03.2021 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-BELEDİYE KÜTAHYASPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

22- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, 03.03.2021 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-BELEDİYE KÜTAHYASPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrasında saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 03.03.2021 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

24- BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, 03.03.2021 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-CİZRESPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş. sporcusu NEZİR ÖZER’in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş. sporcusu VEYSEL KARADAĞ’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş. görevlisi MUSTAFA BOZTEPE’nin, PCR Test sonucunu ibraz etmeden stadyuma, stadyum test bölgesine ve akredite edilmediği alanlara girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- CİZRESPOR Kulübünün, 03.03.2021 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-CİZRESPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübünün, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübü görevlisi CENGİZ ŞEREMET’in, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- ALTINDAĞSPOR Kulübü sporcusu MUZAFFER DOĞAN’ın, 03.03.2021 tarihinde oynanan ALTINDAĞSPOR-GÖLCÜKSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- SOMASPOR Kulübünün, 03.03.2021 tarihinde oynanan SOMASPOR-ARHAVİ SPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

28- ARHAVİ SPOR Kulübünün, 03.03.2021 tarihinde oynanan SOMASPOR-ARHAVİ SPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 04.03.2021 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-1954 KELKİT BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

30- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübünün, 04.03.2021 tarihinde oynanan ADIYAMAN 1954 SPOR-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübünün, meydana gelen saha olayları nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- SİİRT İL ÖZEL İDARE SPOR Kulübünün, 04.03.2021 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARE SPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARE SPOR Kulübünün, mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübünün, mensubunun cep telefonu ile stadyum içinde çekim yapmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARE SPOR Kulübü masörü İLYAS SÜREN’in, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARE SPOR Kulübü görevlisi SAMET OKTAY’ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 50 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu



