Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'dan Emre Kılınç'a 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Emre Kılınç, takımının Konyaspor deplasmanında oynadığı karşılaşmada forma giyemezken 9 Ocak'taki Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyerek cezasını tamamlayacak.

Alınan kararlar şu şekilde:

1- YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN'in, 02.01.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 02.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR-GAZİANTEP F.K. A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.01.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi MAHMUT RECEVİK'in, hakareti nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 52.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu EMRE KILINÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 03.01.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, meydana gelen saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, localara usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü yardımcı antrenörü EMİR ŞİRANLI'nın, müsabaka bittikten sonra akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü yardımcı antrenörü EMİR ŞİRANLI'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA KEÇELİ'nin, 02.01.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK yardımcı antrenörü EKREM HAYYAM DAĞ'ın, 02.01.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, 03.01.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü idarecisi ADEM YILMAZ'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü idarecisi SÜLEYMAN HAKAN AYDIN'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 18.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü tercümanı SÜLEYMAN ÖZÇAKIR'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ALTAY Kulübünün, 03.01.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü kaleci antrenörü TOLGA SAYIN'ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ile 35/4. maddeleri ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GİRESUNSPOR Kulübünün, 03.01.2021 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- MAMAK FK'nın, 03.01.2021 tarihinde oynanan MAMAK FK-PAZARSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada MAMAK FK sporcusu SALİH SEFERCİK'in, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- KOCAELİSPOR Kulübü idarecisi ENGİN KOYUN'un, 02.01.2021 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-KOCAELİSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka sonunda akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,









12- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, 03.01.2021 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- SANCAKTEPE F.K. A.Ş.'nin, 03.01.2021 tarihinde oynanan SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-SARIYER Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyumda itfaiye araç ve görevlilerinin hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü görevlisi ŞÜKRÜ YAĞMUR'un, 02.01.2021 tarihinde oynanan ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR-OFSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- OFSPOR A.Ş. sporcusu MUSTAFA AYDOĞDU'nun, 02.01.2021 tarihinde oynanan ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR-OFSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü teknik sorumlusu RAMAZAN ÇELİK'in, 04.01.2021 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü teknik sorumlusu RAMAZAN ÇELİK'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü görevlisi MUHAMMET VEYSEL FURAT'ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü görevlisi FEYZİ EKSİK'in, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü görevlisi ÖMER CAN YÜZTAŞ'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü sporcusu AHMET TAŞ'ın, müsabakada görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin REDDİNE,

17- KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü sporcusu OĞUZHAN DEMİRER'in, 04.01.2021 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.