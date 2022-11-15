Altaş Denizlispor 'un evinde Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Şanlıurfaspor'a 5-0 mağlup olarak kupaya veda ettiği müsabakanın 73. dakikasında Emre Furtana oyuna girmiş ve resmi müsabakadan men cezası bulunan oyuncunun karşılaşmada süre alması nedeniyle Yeşil Siyahlılar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

5-0'lık skor tescil edildi

PFDK'nın aldığı karara göre, cezalı oyuncunun karşılaşmada oynaması nedeniyle Denizlispor, hükmen mağlup sayıldı. Şanlurfaspor'un maçı 5-0 kazanmasından dolayı skorda ve tur atlayan tarafta bir değişiklik olmazken, maç 5-0'lık skorla Şanlıurfaspor lehine tescil edildi.

Emre Furtana ve Hikmen Olgun'a 4'er maç men

Emre Furtana'ya cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı 4 maç ceza veren kurul, Denizlispor Kulübü görevlisi Hikmen Olgun'un cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Altaş Denizlispor Kulübünün, 10.11.2022 tarihinde Denizli Atatürk Stadında oynanan Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (0-5) hükmen mağlup sayılmasına,

Aynı müsabakada Altaş Denizlispor Kulübü sporcusu Emre Furtana'nın, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı FDT'nin 50/1-a maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Altaş Denizlispor Kulübü görevlisi Hikmen Olgun'un, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.







