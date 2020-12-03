PFDK’dan Bursaspor yöneticisine çifte ceza

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un Altay’la oynadığı karşılaşmada hakeme tepki gösteren ve PFDK’ya sevk edilen yeşil beyazlı kulübün yöneticisi Besim Hacıoğulları’nın cezası belli oldu. TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü idarecisi Besim Hacıoğulları’nın, 28.11.2020 tarihinde oynanan Altay-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”