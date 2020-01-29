PFDK’dan Beşiktaş’a para ve ihtar cezası

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurumspor’u ağırladığı maçtaki olaylar nedeniyle para ve ihtar cezası aldı.

29 Ocak 2020, Çarşamba 06:01 Son Güncelleme:
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PFDK’dan Beşiktaş’a para ve ihtar cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası rövanşındaki Erzurum maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş’a 24 bin lira para ve ihtar cezası verdi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Beşiktaş’ın 22 Ocak’ta oynanan Erzurumspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka sonrasında yapılan flaş röportaja 1 futbolcusunun katılım sağlamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” 

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