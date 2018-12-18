PFDK sevkleri belli oldu!

TFF resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Hukuk Müşavirliği'nce 18.12.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BURSASPOR Kulübü'nün 14.12.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5., 13/8. ve 14/2. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

EVKUR YENİ MALATYASPOR futbolcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

7- ANTALYASPOR A.Ş. futbolcusu DIEGO ANGELO DE OLIVEIRA'nın 16.12.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ALTAY Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan ALTAY-OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR futbolcusu UFUKHAN BAYRAKTAR'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 17.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-PENDİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- KASTAMONUSPOR 1966 futbolcusu BEKİR SEVGİ'nin 16.12.2018 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-KASTAMONUSPOR 1966 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- SARIYER Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR-SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SARIYER futbolcusu FEYYAZ BELEN'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILPORT SAMSUNSPOR teknik sorumlusu TANER TAŞKIN'ın aynı müsabaka sonrası basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- GEBZESPOR Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan GEBZESPOR-ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-BATMAN PETROLSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- ALİBEYKÖYSPOR Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan ALİBEYKÖYSPOR-ADIYAMAN 1954 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ALİBEYKÖYSPOR Kulübü Başkanı MUAMMER SAKA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- ADIYAMAN 1954 SPOR kaleci antrenörü MURAT ASLAN'ın 16.12.2018 tarihinde oynanan ALİBEYKÖYSPOR-ADIYAMAN 1954 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübü Başkanı HÜSEYİN KOÇ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

30- 1461 TRABZON antrenörü MEHMET YILMAZ'ın 15.12.2018 tarihinde oynanan 1461 TRABZON-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. futbolcusu EMRE PEHLİVAN'ın 16.12.2018 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 17.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- BUCASPOR Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-BUCASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- TURGUTLUSPOR Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-SERİK BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.