PFDK sevkleri açıklandı! Selahattin Baki ve Alper Pirşen...

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, son maçların ardında sevkleri açıkladı. Fenerbahçe 'de Selahattin Baki ve Alper Pirşen, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü antrenörü VOLKAN KAZAK'ın 13.03.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 13.03.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/5, 9/3 ve 7/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu ÖZER ÖZDEMİR'in 14.03.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü ZAFER ÖZGÜLTEKİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin 14.03.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALPER PİRŞEN'in 14.03.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GZT GİRESUNSPOR Kulübü yardımcı antrenörü SİNAN KÖZEN'in 12.03.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 13.03.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/13 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübü idarecisi İBRAHİM TEKE'nin aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 16.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübü antrenörü ENGİN ÇATIR'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 16.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu YUSUF ŞİMŞEK'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- MENEMENSPOR Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan MENEMENSPOR-ADANASPOR A.Ş TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BURSASPOR Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan BURSASPOR-ANKARASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 15.03.2021 tarihinde oynanan ALTINORDU-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü futbolcusu NADİR ÇİFTÇİ'nin aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 16.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-NİĞDE ANADOLU FK Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 5/5, 6/9 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-AMED SPORTİF FAALİYETLER Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Başkanı MEVLÜT AKTAN'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 ve 7/11 maddeleri uyarınca 16.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ idarecisi ENGİN ANLI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 ve 7/11 maddeleri uyarınca 16.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ idarecisi FİKRET TAŞÇI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 ve 7/11 maddeleri uyarınca 16.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ antrenörü ZİYA AKÇEKEN'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-AMED SPORTİF FAALİYETLER Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü antrenörü MEHMET AKDEMİR'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- SARIYER Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan SARIYER-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu EMİN ALTUNAY'ın 14.03.2021 tarihinde oynanan SARIYER-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-GMG KASTAMONUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü kaleci antrenörü HÜSEYİN SERBES'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü futbolcusu FURKAN ÖVÜN'ün aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 15.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü idarecisi ERSİN BÜYÜKTEPE'nin aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- GMG KASTAMONUSPOR Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-GMG KASTAMONUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GMG KASTAMONUSPOR Kulübü futbolcusu FARUK ÖCAL'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 15.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GMG KASTAMONUSPOR Kulübü masörü SALİM YÜKSEL'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 15.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübü masörü KEMAL ŞENAYDIN'ın 14.03.2021 tarihinde oynanan BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR-EYÜPSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-TARSUS İDMAN YURDU Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ZAFER YETİŞ'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 16.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 13.03.2021 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR-KOZAN SPOR FK Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



