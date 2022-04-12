Süper Lig'de 32. hafta geride kaldı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş 'a da kötü haber geldi. Galatasaray 'ı, Kadıköy'de dolu tribünler önünde ağırlayan Sarı-Lacivertliler, çirkin-kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Yeni teknik direktör Valerien Ismael'in taraftarıyla buluştuğu Vodafone Park'taki ilk maçında da Beşiktaş aynı sebeplerden ötürü PFDK'ya sevk edildi. Alanyaspor karşısında çirkin-kötü tezahürat ve saha olayları sebebiyle Siyah-Beyazlılar ceza alabilir.

İşte diğer sevkler ve açıklamaların tamamı:

Hukuk Müşavirliği'nce 12.04.2022 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 09.04.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 09.04.2022 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ile müsabaka sonrası ve 11.04.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,





İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü Başkanı FATİH ÖZGÖKÇEN'in aynı müsabaka sonrası ve 11.04.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü futbolcusu AMAR RAHMANOVIC'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 09.04.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYAPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GZT GİRESUNSPOR Kulübü kaleci antrenörü İLKER AVCIBAY'ın 10.04.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,





GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ONUR DİK'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ALTAY Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu RUBEN TIAGO RODRIGUES RIBEIRO'nun 11.04.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü futbolcusu MILUTIN OSMAJIC'ın 09.04.2022 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 09.04.2022 tarihinde oynanan BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu KWABENA OWUSU'nun 09.04.2022 tarihinde oynanan BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ doktoru SEÇKİN ŞENIŞIK'ın 10.04.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan ALTAŞ DENİZLİSPOR-TUZLASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi MUHAMMED ALİ KANIÇOK'un 10.04.2022 tarihinde oynanan ALTAŞ DENİZLİSPOR-TUZLASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- NASADOGE MENEMENSPOR Kulübü antrenörü MEHMET ALİ BEŞEL'in 10.04.2022 tarihinde oynanan NASADOGE MENEMENSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- BURSASPOR Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-KOCAELİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- KOCAELİSPOR Kulübü futbolcusu SEMİH KARADENİZ'in 10.04.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-KOCAELİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- PAZARSPOR Kulübü antrenörü RAMAZAN ÖZTÜRK'ün 09.04.2022 tarihinde oynanan PAZARSPOR-TARSUS İDMAN YURDU TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- TURGUTLUSPOR Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TURGUTLUSPOR Kulübü futbolcusu RECEP YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TURGUTLUSPOR Kulübü futbolcusu BERKANT KANIK'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 5-c maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü idarecisi ERSİN CİVAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca ve "ayrımcılığı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü görevlisi MURAT SÖZGELMEZ'in aynı müsabakadaki "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü antrenörü ALİ İHSAN ERİZ'in aynı müsabakadaki "belgelerin haksız kullanımına iştiraki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü futbolcusu SAVAŞ POLAT'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü futbolcusu MUHAMMET MAHMUT EMİR'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü futbolcusu EMRE GÜNDOĞDU'nun 10.04.2022 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYE SPOR-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ÇORUM FK Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan ÇORUM FK-1461 TRABZON FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu TEVFİK DOĞUKAN PALA'nın 10.04.2022 tarihinde oynanan 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- KAHTA 02 SPOR Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan KAHTA 02 SPOR-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KAHTA 02 SPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT AKIN'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KAHTA 02 SPOR Kulübü görevlisi CEBRAİL GÜLER'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KAHTA 02 SPOR Kulübü görevlisi MAHMUT ENSAR KILIÇ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KAHTA 02 SPOR Kulübü görevlisi MUHAMMET TAVAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KAHTA 02 SPOR Kulübü görevlisi RAMAZAN EGE'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KAHTA 02 SPOR Kulübü görevlisi RECEP ÇOBAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KAHTA 02 SPOR Kulübü görevlisi SAMET ÇALIŞ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KAHTA 02 SPOR Kulübü görevlisi TALİP YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KAHTA 02 SPOR Kulübü görevlisi YUSUF DEMİRHAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- HENDEK SPOR Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan HENDEK SPOR-FORMÜL ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi SALİH DİRİKOÇ'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR Kulübü futbolcusu FURKAN YİĞİT'in 10.04.2022 tarihinde oynanan CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR-FATSA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ-BURSA YILDIRIM SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü'nün 09.04.2022 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 madde uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- BITEXEN DÜZCESPOR Kulübü'nün 09.04.2022 tarihinde oynanan HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK-BITEXEN DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- MARDİN 1969 SPOR Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan MARDİN 1969 SPOR-GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR-KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,





KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü antrenörü NİHAT BARAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü futbolcusu İLKER GÜNAY'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- KARŞIYAKA Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-AĞRI 1970 SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ-CEYHAN SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37- CEYHAN SPOR Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ-CEYHAN SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2021-2022 Sezonu TFF 3.Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







