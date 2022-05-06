Süper Lig 'in 35. haftası sona erdi, lider Trabzonspor , Antalyaspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-Mavililer'in maç anında yaptığı şampiyonluk kutlamaları sonrasında gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. PFDK 35. haftanın raporunu çıkarttı. Fırtına'ya 600 bin TL'lik ağır bir fatura çıktı.

İşte alınan o kararlar:

L KAYSERİSPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY TRİBÜNÜ C, BATI ALT TRİBÜNÜ B, E ve DOĞU ALT TRİBÜNÜ F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 30.04.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 30.04.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU ALT TRİBÜNÜ D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü kaleci antrenörü BEKİR ARPACI'nın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 01.05.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜNÜ 211, 212, 213, 214, 215 ve GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ 217, 218, 219 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu KENAN ÖZER'in, 01.05.2022 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 01.05.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, GÜNEY TRİBÜN 119, 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, kulüp bayrağının yanlarında bulundurulmaması ve müsabaka organizasyon toplantısında stadyum müdürüne teslim edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 29.04.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 30.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, Kurulumuza yapılan sevk ve sevke konu müsabaka görevlileri raporları doğrultusunda taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 368.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DERGİLİK DOĞU ALT TRİBÜNÜ H, I, J, K, L, KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜNÜ H, I, J, K, L ve VESTEL GÜNEY ALT I, J, K, L bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, kulüp başkanının 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- MANİSA FK'nın, 01.05.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BURSASPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü idarecisi ENES CAN DEMİR'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, kulüp yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricindeki kuruluşlara röportaj vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- NASADOGE MENEMENSPOR Kulübü görevlisi ALİ ACARSOY'un, 01.05.2022 tarihinde oynanan NASADOGE MENEMENSPOR-TUZLASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR-BALIKESİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN D, E, H ve I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan ALTAŞ DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜNÜ I, KAPALI TRİBÜNÜ ALT A ve VIP TRİBÜNÜ LOCA ÖNÜ blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- TURGUTLUSPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-SERİK BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 01.05.2022 tarihinde oynanan ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ÇORUM FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- SARIYER Kulübü sporcusu RAMAZAN ÖVÜÇ'ün, 01.05.2022 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 30.04.2022 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, koltuksuz tribüne seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- BUCASPOR 1928 Kulübü sporcusu GÖKHAN KÖSEOĞLU'nun, 01.05.2022 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- AKHİSARSPOR Kulübü antrenörü BURAK HIZLIOĞLU'nun, 01.05.2022 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü antrenörü BURAK HIZLIOĞLU'nun, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü antrenörü BURAK HIZLIOĞLU hakkında, tedbire uymama eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

23- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu TANER ÖCAL'ın, müsabaka hakemine yönelik yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu MERT ER ESTİK'in, ihraç sonrası rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu AYTAÇ DENİZ'in, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. sporcusu KAAN YÜKSEL'in, 01.05.2022 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. sporcusu BEKİR CAN KARA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.'nin, 01.05.2022 tarihinde oynanan PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-PAZARSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR-ELAZIĞSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, meydana gelen saha olayları nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK'nın, 01.05.2022 tarihinde oynanan BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK-SANCAKTEPE FK TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takımın belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- FORMÜL ERBAASPOR Kulübü sporcusu DURMUŞ CAN EFE ÇAKMAK'ın, 01.05.2022 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-FORMÜL ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 36/1-a, 41/1-a, 35/4., 10/2. ve 12. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- YOMRASPOR Kulübü görevlisi ALAATTİN TOSUN'un, 01.05.2022 tarihinde oynanan YOMRASPOR-BİTEXEN DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve tehdidi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOMRASPOR Kulübü sporcusu MUHAMMED ENES DOĞAN'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübünün, koltuksuz tribüne seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK teknik sorumlusu ENDER ÇINAR'ın, 01.05.2022 tarihinde oynanan HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK-KUŞADASISPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK teknik sorumlusu ENDER ÇINAR'ın, ihraç kararına rağmen müsabaka sonrası flaş röportaja katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- ÇARŞAMBASPOR Kulübü görevlisi LEVENT ALBAYRAK'ın, 01.05.2022 tarihinde oynanan ÇARŞAMBASPOR-MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇARŞAMBASPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA ÇAĞLAR'ın, müsabaka bitiminde akredite edilmediği yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇARŞAMBASPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA ÇAĞLAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇARŞAMBASPOR Kulübü sporcusu SAFA YILDIRIM'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ABDULKADİR YILMAZ'ın, 01.05.2022 tarihinde oynanan ÇARŞAMBASPOR-MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ABDULKADİR YILMAZ'ın, cezaya uymaması eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURAK ACİL hakkında, akredite edilmediği yeşil zeminde yer alması ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; karar verilmesine yer olmadığına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu BURAK EVREN'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu OGÜN KARAKAYA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- AĞRI 1970 SPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR-KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AĞRI 1970 SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.'nin, 01.05.2022 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.-YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.'nin, müsabaka isim listesinde 01.01.1997 ve daha sonra doğmuş en az 8 futbolcunun yazılması gerekirken kriterlere uygun 7 futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- CEYHAN SPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan CEYHAN SPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CEYHAN SPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan CEYHAN SPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- KARŞIYAKA Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübü sporcusu ERTUĞRUL SANCAKTUTAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü sporcusu SERCAN USLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Karar verilmiştir.