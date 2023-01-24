PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü Kulübü'ne 312 bin TL, Fenerbahçe Kulübü'ne de 56 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- GALATASARAY A.Ş. ’nin, 17.01.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş. ’nin, 19.01.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 19.01.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş. ’nin, 18.01.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 18.01.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle162.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CAHİT ŞAHİN’in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlileri MELİH CAN ÜNAL’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 18.01.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmaması ile basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü başkanı SÜLEYMAN HURMA’nın, VAR hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü antrenörü PAOLO BERTELLI’nin, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü antrenörü PAOLO BERTELLI’nin, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.