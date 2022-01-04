PFDK kararları açıklandı

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 29.12.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ANKARASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübünün, 30.12.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ALTAŞ DENİZLİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu ALİ ÜLGEN'in, 29.12.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 29.12.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-BODRUMSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.