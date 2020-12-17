Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantıda geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor ile Göztepe arasında oynanan maçta Göztepe'ye verilen cezaları açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün Çaykur Rizespor müsabakası sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" paylaşımına 100 bin TL para cezası verildiğini açıklandı. PFDK, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e kulübün sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 24 bin TL ve Göztepe Başkanvekili Talat Papatya'ya ise sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı 36 bin TL para cezası verildiğini duyurdu. Göztepe'nin futbolcusu Alpaslan Öztürk'e de Çaykur Rizespor maçında sportmenliğe aykırı hareketler sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verildi.

Öte yandan, sportmenliğe aykırı hareketler sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut hakkında ise ceza tayinine yer olmadığı kararı verildi.