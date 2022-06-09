PFA 'Yılın Oyuncusu' ödülünü Mohamed Salah kazandı

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu belli oldu. Sezonu Heung Min Son'la birlikte gol krallığını paylaşarak tamamlayan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah; Harry Kane, Kevin de Bruyne, Cristiano Ronaldo, Virgil Van Dijk ve Sadio Mane'yi geçerek PFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu.

Phil Foden ise üst üste ikinci kez PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. Tottenham Güney Koreli hücumcusu Heung Min Son, PFA Yılın Futbolcusu Ödülü'ne aday gösterilmemesinin ardından PFA Yılın İlk 11'ine de seçilmedi.

PFA tarafından verilen ödüllerde İngiltere Premier Lig'de yılın 11'i şöyle oluştu:

"Alisson, Cancelo, Van Dijk, Rüdiger, Alexander-Arnold, De Bruyne, Thiago, Bernardo Silva, Salah, Mane, Ronaldo."