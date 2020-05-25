Peynir altı suyu, mide yenileyici ve sindirim düzenleyici olarak biliniyor. Ancak peynirin altında oluşan bu suya genellikle özen gösterilmiyor ve çoğunda atılıyor. Peynirin özü olan bu suyun, sayısız faydası bulunduğundan, atılmaması öneriliyor. Ev yapımı peynirlerde bulunan ve sağlıklısı bu olan peynir altı suyunun faydalarını bilmenizde fayda var.

Peynir altı suyunun faydaları nelerdir?

Peynir yapım aşamasındayken, dinlenmesi için suya bırakılır. Bu evrede, suyla temasa geçer ve suyun içerisine birçok sağlıklı bileşenler bırakır. Peynir sonrası su veya peyniri altındaki su olarak ifade edilen bu suyun, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği, kansere karşı koruduğu araştırmalarla ortaya çıkmıştır.

Peynir altı suyunun en değer verilmesi gereken faydalarından birisi kanser hücrelerini def edici özelliğinin olmasıdır. Bu hücrelerin vücuttan kovucusu olan peynir altı suyu, özellikle kadınlarda göğüs kanserine ve rahim ağzı kanserine karşı engelleyici görev görür.

İlerleyen yaşlarda, kemiklerde zayıflamaların meydana gelmesi doğal bir süreç gibi görünüyor. Bazı insanlarda görülen kemik zayıflıkları, bazı kişilerde görülmeyebiliyor. Bunun nedeni, görülmeyen kişilerin geçmiş dönemlerde kalsiyum ihtiyaçlarını karşılayabilmiş olmalarından kaynaklanıyor. Peynir altı suyu içerisindeki kalsiyum sayesinde, kemiklerin sağlığının ilerleyen dönemlerde daha iyi olmasını destekler.

Ev yapımı peynirden elde edilen peynir altı suyu, vücut şeker oranını düşürücü özelliktedir. Şeker düşüren özelliği sayesinde, şeker hastalarının da kullanabileceği üründür.

Vücudun enfeksiyonlu hücre üretmesinin en önemli nedeni, bağışıklık sisteminin zayıflığından kaynaklanıyor. Bu sorun nedeniyle, vücut enfeksiyona karşı aşırı tepki bile verebiliyor. Peynir altı suyu bağışıklık sistemini güçlendirerek, enfeksiyonlu hücre üretimine engel oluyor. Ayrıca bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesinin önüne geçiyor.

İçerisindeki asit sayesinde, cilt asit tabakasını yeniliyor. Bu sayede, cildin kendi kendini yenilemesine yardımcı oluyor. Bu etkisi cildin daha geç yaşlanması veya genç kalması anlamına geliyor. Peynir altı suyu gençleştirici özelliklere sahiptir.

Yemek yapımında veya hamur yapımında, sade su yerine kullanıldığında, çok daha lezzetli olmasını sağlayabiliyor. Damak tadına önem verenler bunu deneyebilirler.

Açlık nedeniyle bir anda tüketilen yemekler, hazımsızlık sorunlarına şişkinliklere neden olurlar. Mide ve sindirimin tamamı açısından sağlıksız olan bu durumdan kurtulmak için peynir altı suyu tüketilebiliyor.

Peynir altı suyu ne işe yarar?

Peynir altı suyu, insan vücuduna faydaları çok sayıda olan, içerisinde birçok bileşenle sağlığı koruyan öneme sahiptir. Peynir altı suyunun ne işe yaradığı, merak edilenler arasında bulunuyor.

İskelet sistemini koruyor

Peynir altı suyunun içerisindeki kalsiyum miktarı, birçok üründe bulunamayacak kadar yüksektir. Kalsiyum miktarının çok yüksek olması, iskelet sistemini koruyucu etkisinin olmasına neden oluyor. İskelet sistemini koruyucu olan peynir altı suyu bu amaçla mutlaka kullanılmalı denilebilir.

Vücudu dışa karşı korur

Peynir altı suyunun önemli faydalarından birisi de vücudumuzu dışarıya kadar koruyucu özelliğine sahip olmasıdır. Özellikle çağımızda mikrop enfeksiyonlarının çoğalması, peynir altı suyu kullanımını zorunlu hale getiriyor.

Peynir altı suyunun faydalarından yararlanmak için suyun, ev yapımı peynirden olmasına dikkat edilmelidir. Hazır peynirlerde bulunan su tüketilmemelidir.

Peynir altı suyu nasıl kullanılır?

Peynir altı suyu kullanımı basittir. Bunun için yapmanız gereken, peynirden kalma suyu bir sürahi veya kapalı şişeye koymanız, dolapta 2-3 saat kadar bekletmenizdir. Daha sonra peynir altı suyunu içebilirsiniz. Eğer isterseniz, suyun kullanıldığı pasta veya kek yapımlarında peynir altı suyu kullanabilir, hem faydalarını alıp, hem daha lezzetli ürünler elde edebilirsiniz.

Peynir altı suyu zararları var mıdır?

Merak edilen soruların başında peynir altı suyunun zararlarının olup olmadığıdır. İçerisinde barındırdığı yüksek protein sayesinde, sporcuların doğal tercihi olan peynir altı suyu, aşırı tüketilmediği halde herhangi bir yan etki veya zarara sahip değildir.

Ancak tüketime dikkat edilmemesi durumunda, peynir altı suyunun zararları ortaya çıkabilir. Özellikle, böbrek sorunlarına ve ishale neden olabilir. Bunlardan korunmanın en iyi yolu, peynir altı suyunu dikkatle kullanmaktan geçiyor.