Petrucci’ye Brezilya usulü doğum günü

Çaykur Rizespor, Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan son idmanda futbolcular Davide Petrucci’ye doğum günü sürprizi yaptı. Takım arkadaşları Petrucci’ye Brezilya usulü kutlama yaparak sahanın ortasında kafasından aşağıya un boşalttı. Eğlenceli anların yaşandığı kutlama sonrası fotoğraf çektirildi.

Yeşil-mavili ekip hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Kayseri'ye hareket etti. Seyahat öncesinde teknik heyet ve futbolcular hep birlikte pasta keserek Davide Petrucci’nin doğum gününü kutladı.