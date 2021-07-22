Petrocub - Sivasspor maçı (CANLI)

Demir Grup Sivasspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki ilk sınavı Petrocub karşısında veriyor. Mücadelede Fransız hakem Jeremie Pignard görev yapıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Avrupa’da kesin olarak gruplara kalmak istediklerini belirtip müsabakaya hazır olduklarını söyledi. Müsabakalar çift maç eleme usülüne göre yapılacak ve rövanş 29 Temmuz’da Sivas’ta oynanacak. Sivasspor, Moldova’nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.





MAÇTAN DAKİKALAR:

15. dakikada Henrique’nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda kaleci Meira, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Kayode’nin vuruşunda top defanstan sekerek kornere çıktı.

GOL | Sivasspor, 16. dakikada golü buldu. Fajr’in soldan kullandığı kornerde savunmadan seken top kale alanında boşta kaldı. Caner Osmanpaşa, altı pastan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

22. dakikada Ahmet Oğuz’un sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kayode’nin kafa vuruşunda kaleci Meira, topu kornere çeldi.

31. dakikada Iosipoi’nin ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

42. dakikada Mihail Platica’nın ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda yerden seken topu kaleci Ali Şaşal Vural, kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

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Petrocub - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadı'nda oynanan Petrocub - Sivasspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yönettiği 90 dakika TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara geliyor . Karşılaşmanın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Petrocub - Sivasspor ilk 11'ler:

Petrocub: Meira, Bogaciuc, Maxim, Ştefan, Revenco, Sandu, Ambros, Platica, Melachio, Jardan, Platica

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Sefa, Kayode