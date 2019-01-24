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Petra Kvitova, Avustralya Açık'ta ilk kez finalde!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlarda ABD’li Danielle Collins’i 2-0 yenen Petra Kvitova, finale yükseldi.

24 Ocak 2019, Perşembe 09:52
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Petra Kvitova, Avustralya Açık'ta ilk kez finalde!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlarda ABD’li Danielle Collins’i 2-0 yenen Petra Kvitova, finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde tek kadınlarda 8 numaralı seri başı Çek Petra Kvitova, dünya 35 numarası ABD’li Danielle Collins ile karşı karşıya geldi.

Rod Laver Arena’da oynanan ve 1 saat 34 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-0’lık setlerle 2-0 mağlup eden Kvitova, adını finale yazdırdı.

Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan 28 yaşındaki Kvitova, 5 yıl aranın ardından grand slam turnuvalarında ilk kez finale çıkma başarısı gösterdi.

Kvitova’nın finaldeki rakibi Karolina Pliskova-Naomi Osaka maçının galibi olacak.

AA

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