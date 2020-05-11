Chelsea ve Arsenal formalarını başarıyla terletmesinin ardından aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran İngiltere Premier Ligi'nin efsane kalecilerinden Petr Cech, yeşil sahalarda yer aldığı dönemle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Kendisini en çok zorlayan forvet oyuncusunun kim olduğu sorusuna Manchester United'ın unutulmaz golcüsü Wayne Rooney cevabını veren efsane file bekçisi, "O topu ayağına her aldığında uyanık olmam gerekirdi, çünkü o tahmin edilemezdi ve çok zekiydi. Santra çizgisinden gol atabiliyordu, ne kadar uzun olursanız olun üzerinizden aşırtma bir vuruş deneyebiliyordu. Fazlasıyla keyif aldığım bir rekabetti." iadelerini kullandı.

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