İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin efsane kalecisi Petr Cech, kulüpteki danışmanlık görevinden ayrılıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada Cech, 30 Haziran'da Teknik ve Performans danışmanlığı görevini bırakacak.

3 yıl önce kulüpte danışmanlık görevine getirilen efsane file bekçisi, kulüp genelinde tüm futbol ve performans konularında tavsiye ve rehberlik sağlamıştı.

Ayrılık sözleri

Cech ayrılığının ardından şu sözleri dile getirdi: "Son üç yıldır Chelsea'de bu görevde olmak büyük bir ayrıcalıktı. Artık kenara çekilmem için doğru zaman olduğunu hissediyorum. Kulübün şu anda yeni sahipleri ile mükemmel bir konumda olmasından memnunum ve hem sahada hem de saha dışında gelecekteki başarısından eminim."

2004-2015 seneleri arasında İngiliz ekibinin formasını giyen Petr Cech, bu süreçte 494 maçta görev yapmıştı.



