Petr Cech, buz hokeyine transfer oldu

Yeşil sahalardan geçen sezon emekliye ayrılan dünyaca ünlü Çek kaleci Petr Cech, İngiltere’de buz hokeyi takımlarından Guildford Phoenix’in kalesini koruyacak.

Yarı profesyonel 4. lig kategorisinde mücadele eden Guildford Phoenix Kulübü’nden yapılan açıklamada, Petr Cech ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. 37 yaşındaki Cech, buz hokeyinde de kaleci olarak görev yapacak ve 33 numaralı formayı giyecek.

Çocuklar kadar mutlu!

Anlaşmanın ardından duygularını dile getiren Çekyalı kaleci, “Bu sezon Phoenix formasıyla maç deneyimi kazanmak benim için büyük bir fırsat. Bu genç takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. 20 yıllık profesyonel futbol kariyerimin ardından, çocukken izlemeyi ve oynamayı çok sevdiğim bu oyunun içinde bulunmak benim için harika bir deneyim olacak” ifadelerini kullandı.

Petr Cech’in, Chelsea’deki teknik ve performans danışmanlığı görevini de sürdürmesi bekleniyor.

13 yıl kaskla oynadı

2006’da aldığı darbe sonucu Cech’in kafatası çatlamıştı. Alacağı başka darbeden dolayı, spora dönmesinin sakıncalı olduğu belirtilmiş bunun üzerine Çek kaleci, kafasına özel yaptırdığı kaskla futbol kariyerini tamamlamıştı.