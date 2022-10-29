Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi alan, geçen hafta Darüşşafaka'yı deplasmanda eksik kadroyla farklı yenen Aliağa Petkimspor, yarın 4'te 4'le zirve ortağı olan Frutti Extra Bursaspor 'la iç sahada karşılaşacak.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak açıklandı. Petkim'de henüz üçüncü haftada aşil tendonu kopup ameliyat olan Silas Melson'un yerine transfer edilen Kenny Chery ilk kez bu maçta forma giyecek.

DHA