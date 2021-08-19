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Petkimspor'dan gençlik hamlesi

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu 8 transferle yenileyen Petkimspor, altyapısındaki genç oyuncuları profesyonel yaptı. Aliağa temsilcisi, altyapısından yetişen Yiğit Karalar, Akkan Atasoy, Fatih Bardak ve Gökay Hacıoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 11:18 Son Güncelleme:
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Petkimspor'dan gençlik hamlesi

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu 8 transferle yenileyen Petkimspor, altyapısındaki genç oyuncuları profesyonel yaptı. Aliağa temsilcisi, altyapısından yetişen Yiğit Karalar, Akkan Atasoy, Fatih Bardak ve Gökay Hacıoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

DHA

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