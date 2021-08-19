Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu 8 transferle yenileyen Petkimspor, altyapısındaki genç oyuncuları profesyonel yaptı. Aliağa temsilcisi, altyapısından yetişen Yiğit Karalar, Akkan Atasoy, Fatih Bardak ve Gökay Hacıoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

DHA