Petkimspor'dan gençlik hamlesi
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu 8 transferle yenileyen Petkimspor, altyapısındaki genç oyuncuları profesyonel yaptı. Aliağa temsilcisi, altyapısından yetişen Yiğit Karalar, Akkan Atasoy, Fatih Bardak ve Gökay Hacıoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu 8 transferle yenileyen Petkimspor, altyapısındaki genç oyuncuları profesyonel yaptı. Aliağa temsilcisi, altyapısından yetişen Yiğit Karalar, Akkan Atasoy, Fatih Bardak ve Gökay Hacıoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
DHA