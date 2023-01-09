Ligde üst üste 3'üncü, son 7 maçta 6'ncı mağlubiyetini Gaziantep Basketbol'a deplasmanda 86-55 gibi farklı skorla yenilerek alan Petkimspor'un yüzü kızardı. Aliağa temsilcisi, sezonun en az skor ürettiği karşılaşmasını oynarken, ilk kez forma giyen yeni transfer Booth, 13 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.

Ligde 14 haftada 5 galibiyet, 9 yenilgi alan Petkimspor, alt sıralardan kurtulamadı.(DHA)



