Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yer alan Aliağa Petkimspor’da flaş bir ayrılık yaşandı. İzmir temsilci, sezon başında takıma katılan 27 yaşındaki Tai Webster’in Avustralya'nın Perth Wildcats takımına transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kamuoyunun bilgisine sunulur. 2022-2023 sezonu başında aramıza katılan sporcumuz Tai Webster, Avustralya'nın Perth Wildcats takımına transfer olmuştur. Tai Webster'a teşekkür eder, basketbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon İzmir temsilcisiyle 12 maça çıkan Yeni Zelandalı oyuncu, ortalama maç başına 19.3 dakika süre alırken 8.3 sayı da üretme başarısı gösterdi.