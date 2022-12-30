MENÜ

Petkimspor'da ayrılık! Tai Webster, Perth Wildcats'a transfer oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, sezon başında takıma katılan Tai Webster’in Avustralya'nın Perth Wildcats takımına transfer olduğunu açıkladı.

30 Aralık 2022, Cuma 18:24 Son Güncelleme:
- A +
Petkimspor'da ayrılık! Tai Webster, Perth Wildcats'a transfer oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yer alan Aliağa Petkimspor’da flaş bir ayrılık yaşandı. İzmir temsilci, sezon başında takıma katılan 27 yaşındaki Tai Webster’in Avustralya'nın Perth Wildcats takımına transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kamuoyunun bilgisine sunulur. 2022-2023 sezonu başında aramıza katılan sporcumuz Tai Webster, Avustralya'nın Perth Wildcats takımına transfer olmuştur. Tai Webster'a teşekkür eder, basketbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon İzmir temsilcisiyle 12 maça çıkan Yeni Zelandalı oyuncu, ortalama maç başına 19.3 dakika süre alırken 8.3 sayı da üretme başarısı gösterdi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...