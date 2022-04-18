Bu sezon transfer olduğu Aliağa ekibinde daha önce yine iç sahadaki Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor maçlarında son saniyelerdeki üçlükleriyle takımını hayati galibiyetlere taşıyan Armand, ön önemli sınavda da arkadaşlarını ipten aldı.

Takımı 80-78 mağlup olup küme düşmeye çok yaklaşmışken bitime 1.2 saniye kala Erol Can'ın saha kenarından oyuna soktuğu topta üçlük isabetini bulan Armand, eşine az rastlanır bir hikayenin kahramanı oldu. Petkimspor, bu sonuçla küme düşmekten sıyrılıp Yalova'yı ikili averajla sollayarak son 2 haftaya 7 galibiyetle düşme hattının üzerinde girdi. Maç sonu Aliağa'da yaşanan sevinç görülmeye değerdi. Yalova temsilcisi, Armand'ın son atışta topu süre bittikten sonra elinden çıkardığı yönündeki itirazlarını Basketbol Federasyonu'na taşıdı. Evinde art arda 4 galibiyet alan Petkim, kalan maçlarını Yukatel Merkezefendi Basket (D) ve Beşiktaş 'la oynayacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)