Petkimspor transfere hız verdi

Litvanyalı Antrenör Kestutis Kemzura ile anlaşıp resmi açıklama için Bakırköy Basket'in Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın bu hafta sonlanarak TBF'nin kararını duyurmasını bekleyen Petkim, ünlü çalıştırıcının yardımcısı olarak Darüşşafaka'da David Blatt'ın yardımcılığını yaptığını dönemde beraber çalıştığı Ümit Temuçin'i belirledi. İç transferde daha önce Hakan Yapar'la sözleşme yenileyen Petkim, dış transferde Ormanspor'dan Dorukhan Engindeniz'den sonra Galatasaray'dan Ege Arar'ı da kadrosuna kattı. 24 yaşındaki uzun forvet geçen sezon 4.05 sayı, 2.86 ribaund, 0.6 asist ortalamaları yakaladı.

DHA