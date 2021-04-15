Petkimspor - TOFAŞ maç sonucu: 62-83

ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor, üst üste 5’inci mağlubiyetini erteleme maçında evinde TOFAŞ'a karşı aldı. Aliağa Enka Spor Salonu’ndaki maçın ilk periyodu 20-19, ilk yarısı 37-34 ev sahibi ekip Petkimspor lehine sonuçlandı. Üçüncü periyotta 25 sayı atıp rakibine 10 sayı şansı tanıyan Tofaş, 59-47 öne geçti.

Üstünlüğünü son 10 dakikada da sürdüren konuk ekip, farkı açarak salondan 83-62 galip ayrıldı. Petkimspor bu skorla 27 maçta 9 galibiyetle alt sıralardan kurtulamadı. İki takım arasında 3 Nisan'da oynanması gereken karşılaşma ev sahibi ekipte antrenör Kestutis Kemzura dahil tüm teknik ekip koronavirüse yakalandığı için ertelenmişti.

SALON: Enka

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Musa Kazım Çetin (xx)

PETKİMSPOR: Ray (x) 3, Vasiliauskas (xxx) 15, Wimbush (xxx) 15, Hummer (xx) 7, Ege (xx) 6, Zack (x) 6, Yiğitcan (x) 2, Canberk (x) 2, Boran (x) 2, Deniz (x) 4

TOFAŞ: Zubcic (xxx) 11, Berkan (xx) 6, Berk (xx) 8, Simmons (xx) 5, Phillip (xxx) 16, Purcell (xxx) 17, Christon (xx) 9, Alihan (x) 4, Muhsin (xx) 7, Bora (x), Mert (x)

1'İNCİ PERİYOT: 20-19

İLK YARI: 37-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-59

DHA