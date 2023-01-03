Petkimspor salladı ama yıkamadı

Fenerbahçe karşısına 4 yabancıyla çıkan, 4 dakika sahada kaldıktan sonra sakatlanan Prewitt'ten de kalan bölümde yararlanamayan Aliağa Petkimspor, baştan sona başa baş oyun sergilediği maçta rakip takımdan Guduric'in son periyotta bulduğu 4 üçlük isabetiyle 76-71'lik mağlubiyete razı oldu. Maç öncesi Tai Webster ile yollarını ayırıp guard Phil Booth ile anlaşan Aliağa ekibinin havalanından direkt salona gelen yeni transferi mücadelede forma giyemedi.

Son 6 maçın 5'ini kaybeden yeşil-beyazlı ekip ligde 13 maçta 5 galibiyette kaldı.(DHA)