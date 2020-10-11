ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Petkimspor, kötü gidişatını sürdürüyor. Sezona Büyükçekmece'ye deplasmanda 86-83 yenilerek başlayan, ardından evinde HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a 81-78 teslim olan Petkim, İzmir'de skorboard arızası nedeniyle defalarca durup 4 saatte tamamlanabilen maçta Pınar Karşıyaka'ya da 97-80 mağlup olarak 3'te 0 çekti.

Çıkış yakalamak için çare arayan Aliağa ekibinde maç öncesi koronavirüs testi potizif çıkan pivot Zack de forma giyemedi. Hastalık semptomu göstermeyen ABD'li oyuncu sonraki testleri negatif çıksa da en az 1 maç daha forma giyemeyecek. Petkimspor, haftaya Bursaspor'u ağırlayacak.