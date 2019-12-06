Petkimspor koltuk peşinde

İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde iddialı kadrosuyla üst üste 4 galibiyet alarak zirve ortağı olan Petkimspor, yarın 1881 Düzce Belediyespor'u ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ligde Play-Off hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor, art arda yenilgilerle liderlikten inen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a saat 16.00'da konuk olacak. Petkim'le zirveyi paylaşan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Bornova Belediyespor'la saat 16.00'da evinde oynayacak. Yine Play-Off hattındaki Akhisar Belediyespor da aynı saatte Mamak Belediyespor'u konuk edecek.