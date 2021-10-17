Petkimspor iyi bitirdi

İZMİR, (DHA)

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi son ciddi provada Bursa'da Frutti Cup'a katılan Aliağa Petkimspor, son maçta Euroleague temsilcisi Alba Berlin'i 90-89 mağlup etti. Petkimspor'da Alman temsilcisi önünde yeni transferlerden Demitrius Conger 14 sayı, 6 ribaund, Justin Wright Foreman 19 sayı, 5 asist, Darko Planinic 13 sayı, 7 ribaund, Peyton Aldridge 16 sayı, 7 ribaund, 1 asistle oynadı. Turnuvadaki ilk maçında Darüşşafaka'ya 72-64 yenilip, ardından Semt 77 Yalovaspor'u 73-68 mağlup eden Petkim, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Petkimspor, ligin ilk haftasında 26 Eylül'de Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.