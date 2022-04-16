Petkimspor hayati sınavda

HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un umut tükettiği ligde Petkimspor 27 maçta 6 galibiyet, Yalovaspor ise 7 galibiyet elde etti. Petkim, taraftarı önünde bu maçı kazanırsa kümede kalma barajındaki rakibini yakalayıp olası puan eşitliği durumunda üzerine çıkacak. Aliağa temsilcisi rakibine yenilirse ise son 2 haftaya 2 galibiyet geride girerek büyük oranda kurtuluş umutlarını yitirecek. Petkimspor, geçen sezon son hafta ligde kalmayı başarmıştı.

DHA