Petkimspor, Gaziantep Basketbol karşısında uzatmada yıkıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7'nci mağlubiyetini evinde normal süresi 70-70 biten maçta uzatmada Gaziantep Basketbol'a 84-80 yenilerek alan Aliağa Petkimspor büyük üzüntü yaşadı. Rakibi önünde son periyoda Armand'ın orta sahadan attığı üçlükle 55-54 galip girip maçın uzatmaya gitmesine engel olamayan Petkim, uzatmada yıkıldı.
Ligde 12 maçta 1 galibiyetle düşme hattında son sırada kalan Petkimspor, alt sıralarda Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin de kazandığı haftada rakipleriyle arasındaki farkın 2 galibiyete çıkmasına kahroldu. (DHA)