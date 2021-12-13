MENÜ

Petkimspor, Gaziantep Basketbol karşısında uzatmada yıkıldı

Üst üste 7'nci mağlubiyetini evinde normal süresi 70-70 biten maçta uzatmada Gaziantep Basketbol'a 84-80 yenilerek alan Aliağa Petkimspor büyük üzüntü yaşadı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 21:18 Son Güncelleme:
- A +
Petkimspor, Gaziantep Basketbol karşısında uzatmada yıkıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7'nci mağlubiyetini evinde normal süresi 70-70 biten maçta uzatmada Gaziantep Basketbol'a 84-80 yenilerek alan Aliağa Petkimspor büyük üzüntü yaşadı. Rakibi önünde son periyoda Armand'ın orta sahadan attığı üçlükle 55-54 galip girip maçın uzatmaya gitmesine engel olamayan Petkim, uzatmada yıkıldı.

Ligde 12 maçta 1 galibiyetle düşme hattında son sırada kalan Petkimspor, alt sıralarda Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin de kazandığı haftada rakipleriyle arasındaki farkın 2 galibiyete çıkmasına kahroldu. (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...