Petkimspor, final gibi maçta hata yapmadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor, sezonun son maçında Bahçeşehir Koleji'ni dış sahada 91-85 mağlup ederek lige tutunmanın sevincini yaşıyor. Takım ve teknik heyette yaşadığı koronavirüs vakalarının gölgesinde üst üste 7 mağlubiyet alarak son hafta öncesi küme düşme korkusu yaşayan Petkim, final gibi maçta hata yapmadı.

Kendisi gibi koronavirüsle boğuşup maça 7 kişiyle çıkabilen rakibini yenen Aliağa temsilcisi, 30 maçta 10 galibiyete ulaşıp Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 1 galibiyet farkla sollayarak ligde kaldı. Süper Lig'deki ilk sezonunu kazasız tamamlayan Petkimspor, maçın ardından büyük rahatlama yaşadı. (DHA)