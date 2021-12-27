MENÜ

Petkimspor dipten kurtulamadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7 mağlubiyetten sonra Semt77 Yalovaspor'u yenerek az da olsa moral tazeleyen Aliağa Petkimspor, evindeki kritik mücadelede en önemli rakiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 89-70 yenilirken kendini yine ateşe attı.

27 Aralık 2021, Pazartesi 11:06 Son Güncelleme:
- A +
Petkimspor dipten kurtulamadı

Ligde 14 maçta 2 galibiyet, 12 mağlubiyetle sezonun en az kazanıp, en çok yenilen takımı olarak düşme hattında son sırada kalan Petkim'de Antrenör Can Sevim, iyi hazırlandıkları bir haftada maça ortak olmuşken dördüncü periyotta 2 dakikalık bölümde yaşadıkları düşüşle yenildiklerini belirtip, "Bu kadar emek, bu kadar çaba sarf ederken çok daha dikkatli olmalıyız. Basketbolun içinde bu hatalara yer yok" açıklamasını yaptı.

DHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...