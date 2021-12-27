Petkimspor dipten kurtulamadı

Ligde 14 maçta 2 galibiyet, 12 mağlubiyetle sezonun en az kazanıp, en çok yenilen takımı olarak düşme hattında son sırada kalan Petkim'de Antrenör Can Sevim, iyi hazırlandıkları bir haftada maça ortak olmuşken dördüncü periyotta 2 dakikalık bölümde yaşadıkları düşüşle yenildiklerini belirtip, "Bu kadar emek, bu kadar çaba sarf ederken çok daha dikkatli olmalıyız. Basketbolun içinde bu hatalara yer yok" açıklamasını yaptı.

DHA