ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 6 maçta 1 galibiyetle yetinerek son sırada kalan Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'ya da farklı mağlup oldu. Taraftarı önünde maça iyi başlayan Petkimspor, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı. İkinci periyotta tutuk kalıp yalnız 12 sayı bulabilen ev sahibi, rakibine 24 sayı şansı tanıdı. Darüşşafaka, devre sonunda soyunma odasına 40-33 önde gitti.

Konuk Darüşşafaka'nın farkı açıp 12 sayıya çıkardığı üçüncü periyot sonrası son periyot 59-47 başladı. Dördüncü periyotta da rahat bir oyun ortaya koyan Darüşşafaka salondan 76-57 galip ayrıldı. İstanbul ekibinde Olaseni 17 sayıyla galibiyete katkı yaparken, Petkim'e Foreman'ın 15 sayısı yetmedi.

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xx), Ahmet Tatlıcı (xx), Tolga Edis (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Conger (xxx) 10, Foreman (xxx) 15, Planinic (xx) 8, Erol Can (x) 3, Nusret (x), Aldridge (xxx) 10, Sinan (x) 2, Metehan (xxx) 9, Boran (x)

DARÜŞŞAFAKA: Caupain (xx) 7, Pineiro (xxx) 11, Doğuş (xx) 6, Ragıp Berke (x) 2, Boothe (xx) 8, Olaseni (xxx) 17, Sinan Güler (xx) 7, Cullough (xxx) 13, Eray (x) 3, Görkem (x) 2, Troy Selim (x), Doruk (x)

1.PERİYOT: 21-16

İLK YARI: 33-40

3.PERİYOT: 47-59

DHA