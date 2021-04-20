ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyet alınca sezonun son 2 haftasına düşme korkusuyla giren Petkimspor, yarın Darüşşafaka Tekfen deplasmanına ligde kalışını garantileme hedefiyle çıkacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki 28'inci hafta erteleme maçı saat 17.00'de başlayacak.

Oynadığı 28 maçta 9 galibiyet alıp düşme hattındaki Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un 1 galibiyet önünde olan Aliağa temsilcisi, rakibini mağlup ettiği takdirde son hafta öncesi matematiksel olarak kurtuluşunu ilan edecek. Petkimspor'un mağlubiyeti durumunda ise düğüm 3 Mayıs'ta oynanacak son hafta maçlarıyla çözülecek. Petkim son 2 maçını kaybeder, Fethiye Belediye son hafta Afyon Belediyespor'u yenerse rakibine ikili averajla geçilip küme düşen taraf olacak. (DHA)