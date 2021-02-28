Petkimspor çıkışını sürdürdü

Uzun süre alt sıralarda kaldığı ligde yeniden silkinen Petkim, 22 haftada 9 galibiyete ulaşarak alt sıralarla bağını koparıp iyice rahatladı.

Petkimspor Antrenörü Kestutis Kemzura, galibiyete rağmen halen düzeltmeleri gereken şeyler olduğunu söyledi. Kemzura, "Özellikle ikinci periyotta ortaya koyduğumuz iyi oyun farkı oluşturdu. Harcadığımız pozisyonlar yüzünden maçı zamanında bitiremedik. Son bölümde yaptığımız hatalara rağmen şans yanımızdaydı. İyi savunma yaptık ve önemli atışları isabete dönüştürdük. Galibiyetten dolayı mutluyuz ama bazı şeyleri düzeltmemiz lazım" açıklamasını yaptı.

DHA