Petkimspor çare bulamadı

Ligde 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle son sıradan kurtulamayan Aliağa temsilcisinde Planinic ve kadroya alınmasına rağmen hazır olmayan Browne forma giymezken, maç öncesi kadroya katılan yeni transferler Daniel Hamilton 7, Doğukan Şanlı 3 sayıyla oynadı. Petkimspor Antrenörü Can Sevim, eski takımı Afyon önünde çok kritik maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

DHA