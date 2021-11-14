Petkimspor çare bulamadı
ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon puan tablosunda dibe demir atan Aliağa Petkimspor, alt sıralardaki en önemli rakiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a da deplasmanda 21 sayı farkla 91-70 yenilirken, kötü gidişi bir türlü durduramadı.
Ligde 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle son sıradan kurtulamayan Aliağa temsilcisinde Planinic ve kadroya alınmasına rağmen hazır olmayan Browne forma giymezken, maç öncesi kadroya katılan yeni transferler Daniel Hamilton 7, Doğukan Şanlı 3 sayıyla oynadı. Petkimspor Antrenörü Can Sevim, eski takımı Afyon önünde çok kritik maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
DHA