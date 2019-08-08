Türkiye Basketbol Ligi'nde antrenörlük görevine geçen sezon Bursaspor'da şampiyonluk yaşayan Arda Vekiloğlu'nu getirerek iddialı bir kadro kuran Petkimspor, antrenmanlara başladı. İç transferde Berkay Bayar ve Koray Uzunhasan'la yola devam ederek dış transferde Bursaspor'dan Recep Doğrusöz ile Ali Işık, Bahçeşehir Koleji'nden Hakan Yapar ile Yiğitcan Turna, Pınar Karşıyaka'dan Tayfun Erülkü, Ormanspor'dan Şahin Ekmen ve Lukoil Levski'den Patrict Rembert'ı renklerine bağlayan Aliağa ekibi ilk antrenmanı Enka Spor Salonu'nda yaptı.

Genel Menajer Levent Türknas, emeklerinin karşılığını Süper Lig'e yükselerek almak istediklerini belirterek, "Aliağa seyircisini mutlu edecek bir takım kurduk. Sezon sonunda organizasyon anlamında zaten hazır olduğumuz Süper Lig'e yükselme hakkını elde edersek de emeklerimizin karşılığını almış olacağız" dedi.