Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Can Sevim'i getirip kadrosunu büyük oranda yenileyen Petkimspor, 2 yabancı oyuncu daha alacak.

Şimdiye kadar dış transferde Pınar Karşıyaka'dan uzun forvet Nusret Yıldırım, Gaziantep Basketbol'dan uzun forvet Metehan Akyel ve Ormanspor'dan guard Erol Can Çinko, Beşiktaş 'tan guard Ömer Yasir Küçük, Hırvat pivot Darko Planinic ve ABD'li uzun forvet Peyton Aldridge'i kadrosuna kattıktan sonra son olarak ülkemizde daha önce Darüşşafaka'da oynayan Porto Rikolu 28 yaşında, 1.85 boyundaki ğuard Gary Browne'ı transfer eden Aliağa temsilcisi, yabancı şutör guard ve kısa forvet takviyesi de yapacak. (DHA)