Petkim Spor, Bahçeşehir Koleji karşısında hayat buldu: 85-91

ING Basketbol Süper Ligi’nin 30’uncu ve son haftasında Aliağa Petkim Spor, Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu. Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 27-19 önde kapattı. 2’nci periyotta hücumda daha iyi bir görüntü çizen deplasman ekibi farkı eritmesine rağmen soyunma odasına Bahçeşehir Koleji, 51-47 önde gitti. Dengeli geçen 3’üncü periyodun ardından final periyoduna ev sahibi ekip, 71-67 önde girdi.

Son periyotta oyunun kontrolünü eline alan Petkim Spor, rakibinin sadece 14 sayı atmasına izin verdi. Bu periyotta 24 sayı üreten deplasman ekibi, sahadan 91-85 galip ayrılarak 10’uncu galibiyetini aldı ve ligde kalmayı garantiledi.

Deplasman ekibinde Kendrick Ray, Bahçeşehir Koleji’nde ise Vladimir Stimac 31 sayı üreterek karşılaşmanın en skorer isimleri oldular. (DHA)