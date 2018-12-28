Petkim Spor - Artvin Belediye maç sonucu: 93-85

Türkiye Basketbol 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Artvin Belediye’yi 93-85 mağlup etti.
Salon: Enka
Hakemler: Ahmet Taner İbin xxx, Tolga Edis xxx, Sami Özel xxx
Petkim Spor: Mustafa Baki Görür xxx 11, Doğukan Şanlı xxx 16, Marek Jonh Bram Klasse xxx 12, Markus Roysall Kennedy xxx 24, Berkay Bayar xx 6, Koray Uzunhasan xx 6, Kristijan Nikolov xx 6, Mertcan Sonkol xxx 11, Koray Uzunhasan xx 6, Utku Saraloğlu x
Başantrenör: Okan Çevik
Artvin Belediye: Ricky Lafredrick Tarrant Jr xxx 39, Özgür Şahin xxx 18, Tamer Erden x 4, Burak Türsen xx 8, Gökhan Karabıyık xx 7, İlhan Barış Gökalp xx 6, Marshall Obrıan Moses x 3, Ömer Tayfur Karabey x, Tolga Kaan Birer x
Başantrenör: Atalay Gemen
1. Periyot: 23-20 (Petkim Spor lehine)
Devre: 52-36 (Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 73-61 (Petkim Spor lehine)
5 faulle çıkan: Kristijan Nikolov (Petkim Spor)