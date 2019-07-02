İlk kez 2012 yılındaki Fransa Turu’nda bir önceki yıl kazandığı ulusal şampiyonluk mayosuyla start alan Sagan, kardeşinin şampiyonluğuna dek her yıl gökkuşağı mayo ya da ulusal şampiyonluk mayosuyla yarışmıştı.

2016, 2017 ve 2018 Fransa Turu’nda gökkuşağı mayoyla yarışan eski dünya şampiyonu bu yıl, takımının klasik formasıyla yarışacak. Kardeşi Juraj Sagan’ın ulusal şampiyonluk mayosuyla start alacağı Tur’da bu kez geçtiğimiz yılın dünya şampiyonu Alejandro Valverde gökkuşağı mayoyla yarışacak.

39 yaşındaki İspanyol bisikletçi Valverde, dünya şampiyonluğunun yanı sıra dün ülkesinde gerçekleşen ulusal yol şampiyonasının da galibi oldu. Finiş çizgisini Astana’dan Luis Leon Sanchez’ün önünde geçen Valverde, üçüncü kez ülkesi İspanya’da yol şampiyonu oldu.

2016 ve 2017’nin ardından üçüncü kez Slovakya’da yol şampiyonu olan Juraj Sagan, “Üçüncü kez Slovak şampiyonu olarak bu büyük kalabalığın önünde taçlandırılmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

(Cyclist)