Peter Bosz: Tüm gözler üzerimizde olacak

Yeniden başlayacak Bundesliga öncesi teknik adam ve futbolcular basına demeçler vermeyi sürdürüyor. Başlamak üzere olan ligi değerlendiren Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Peter Bosz; "Günlerimizi Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finalleri izleyerek geçirdik ancak şimdi yeniden başlıyoruz, tüm gözler üzerimizde olacak." şeklinde konuştu. 56 yaşındaki teknik adam, "Takımım odağını geri kazandı ve oldukça enerjik durumdalar yine de 90 dakikayı çıkartacak kondisyon seviyesine henüz çıkamadık." dedi.

Eintracht Frankfurt kaptanı Martin Hinteregger ise ligin başlaması konusunda sabırsızlandıklarını söyledi.

Kicker'e konuşan 27 yaşındaki stoper; "Bu her sezon karşılacağınız bir durum değil; herkes oynamak istiyor. Antrenmanlarımızı hiç bırakmadık ve sonunda üç puan adına rekabet edeceğiz için mutluyuz." şeklinde konuştu.



